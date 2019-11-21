Кокорин рад участвовать даже в двусторонках

Нападающий «Зенита», принявший участие в матче с воспитанниками детских домов, рассказал о своем самочувствии.

«Тренировка получилась в коротком режиме из-за ребят. Поиграли, повеселились. Надеюсь, у всех хорошее настроение. Ребята в укороченном режиме восстановились, потому что скоро игра. Сергей Богданович попросил быть серьезнее, забивать. Но смотришь на детей и серьезнее не получается. Можно сказать, получилось дворовое настроение. Главное, никто не замерз. Все довольны.

Я не хотел бы оценивать свое физическое состояние. Насколько знаю по тестам и занятиям, все нормально. Тренируюсь в общей группе. Играли недавно двухсторонку минут на 70. У меня время есть, торопиться пока некуда. Так что все хорошо.

Рад принимать участие даже в двусторонках. Тренировки это одно, а игры — совсем другое. Весь акцент ведь на то, чтобы подводить к матчам. Жалко, что скоро наступит месячный перерыв в занятиях. А так уже два месяца в тренировках. Чувствую себя хорошо», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс». 0