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    Кокорин рад участвовать даже в двусторонках

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    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, принявший участие в матче с воспитанниками детских домов, рассказал о своем самочувствии.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Тренировка получилась в коротком режиме из-за ребят. Поиграли, повеселились. Надеюсь, у всех хорошее настроение. Ребята в укороченном режиме восстановились, потому что скоро игра. Сергей Богданович попросил быть серьезнее, забивать. Но смотришь на детей и серьезнее не получается. Можно сказать, получилось дворовое настроение. Главное, никто не замерз. Все довольны.

    Я не хотел бы оценивать свое физическое состояние. Насколько знаю по тестам и занятиям, все нормально. Тренируюсь в общей группе. Играли недавно двухсторонку минут на 70. У меня время есть, торопиться пока некуда. Так что все хорошо.

    Рад принимать участие даже в двусторонках. Тренировки это одно, а игры — совсем другое. Весь акцент ведь на то, чтобы подводить к матчам. Жалко, что скоро наступит месячный перерыв в занятиях. А так уже два месяца в тренировках. Чувствую себя хорошо», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс». 0

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