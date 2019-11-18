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    Медведев: Говорить с Кокориным о продлении контракта будем весной

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как работает нападающий Александр Кокорин и когда клуб может начать с ним переговоры о продлении контракта с игроком.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Действующее соглашение с 28-летним нападающим, который в сентябре освободился из колонии и пока не заявлен для выступлений в РПЛ, заканчивается летом 2020 года.

    «Александр готовится с главной командой, набирает форму. От того, насколько быстро он обретет кондиции и будет зависеть его будущее и спортивная судьба.

    Сергей Богданович лучше знает, в каком состоянии его игроки. Мне сложно оценивать состояние футболистов по тренировкам. Могу оценить только по матчам.

    Насколько тяжело Кокорин переживает период, когда не играет? На такие вопросы лучше ответят психологи. Но, думаю, ему непросто. Александр прошел через серьезные жизненные испытания.

    Надеюсь, из мест заключений Кокорин вышел другим человеком. Вижу, с каким желанием он тренируется. Надеюсь, у него все еще впереди.

    Когда возможен разговор о продлении договора? Думаю, весной. Да, в какой-то момент получит право вести переговоры с другими клубами.

    Надеюсь, Александр слов на ветер не бросает. Нападающий сказал, что мечтает играть за "Зенит" и завершить здесь карьеру», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс». 0

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