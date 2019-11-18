Мальта — Норвегия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.11.2019)

Составы команд:
«Мальта»: Анри Бонелло, Andrei Agius, Joseph Mbong, Стив Борг, Джозеф Зерафа, Зак Мускат, Данстан Велла, Кириан Нвоко, Роуэн Мускат, Пол Фенек, Микаэль Мифсуд.
«Норвегия»: Oerjan Haaskjold Nyland, Биргер Мелинг, Торе Региниуссен, Кристоффер Вассбакк Аер, Йонас Свенссон, Iver Fossum, Сандер Берге, Маркус Хенриксен, Матс Мёллер Дели, Джошуа Кинг, Александр Сёрлот.
Предыдущий матч соперников: «Норвегия» — «Мальта» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.