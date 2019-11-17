Обзор матчей Евро-2020, группа C

В рамках 9 тура квалификации к чемпионату Европы 2020 годаразгромиласо счетом 4:0. Таким образом, немцы обошли в турнирной таблице голландцев на два пункта.

Счет в матче открыл Гинтер с передачи Гнабри. Второй прострелил с правого фланга, а первый эффектным ударом пятой загнал круглого в сетку.

На 49 минуте Горецка удвоил преимущество Германии в матче, воспользовавшись передачей с углового в исполнении Крооса. Через 6 минут сам Кроос точным ударом в угол сделал счет 3:0. Футболист пробил с линии штрафной.

Календарь и таблица Евро-2020

На 75 минуте Белоруссия могла «размочить» счет, но Стасевич не смог реализовать пенальти. За это хозяева снова наказали белорусов. Сделал это Кроос, пробив уже левой ногой.

Евро-2020. Квалификация Германия — Белоруссия Голы: 1:0 — 41 Гинтер, 2:0 — 49 Горетцка, 3:0 — 55 Кроос, 4:0 — 83 КроосГермания: Нойер, Киммих, Гинтер, Клостерманн, Шульц, Гнабри (Вальдшмидт, 84; Руди, 90), Кроос, Горетцка, Гюндоган, Кох, Вернер (Брандт, 68)Белоруссия: Гутор, Поляков, Матвейчик, Мартынович, Наумов, Ковалев (Скавыш, 78), Маевский, Нехайчик (Бессмертный, 84), Драгун, Стасевич, Лаптев (Лисакович, 68)Предупреждения: Кох (75)

В другом поединке этой группы Северная Ирландия принимала Нидерланды. Счет в матче составил 0:0. Однако североирландцы были близки к открытию счета, однако на 32 минуте Дэвис не забил с 11-метровой отметки.

Евро-2020. Квалификация Северная Ирландия — Нидерланды Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис (Томпсон, 81), Кэткарт, Эванс, Сэвилл (Смит, 58), Эванс (Макгинн, 70), Дэвис, Макнейр, Даллас, Уайт, МадженнисНидерланды: Силлессен, Велтман, де Лигт, Блинд, ван Дейк, Бергейс (де Йонг, 65), де Йонг, Промес, ван де Бек, Бабел (Аке, 90), де Рон (Проппер, 36)Предупреждения: де Рон (11), Велтман (30), Дэвис (40), Даллас (84)

Германия имеет 18 очков, а Нидерланды спустились на второе место и имеют 16 баллов. У Северной Ирландии 13 пунктов, белорусы довольствуются только четырьмя баллами. 0