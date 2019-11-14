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    Гендиректор «Локо» не исключил перехода братьев Миранчуков в «Зенит»

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    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал слухи о трансферной стоимости братьев Миранчуков и оценил вероятность их переезда в «Зенит».

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    Ранее СМИ сообщали об интересе к братьям со стороны петербуржцев, однако Алексей Миранчук опроверг эту информацию, отметив, что между европейскими клубами и «Зенитом» предпочтет переезд за рубеж.

  • «Локомотив» оценил Миранчуков в 100 миллионов евро
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    • «100 миллионов евро за Миранчуков? Мы их гораздо дороже ценим. Они для нас бесценны.

    Планируется ли зимой возобновление переговоров по трансферу Антона и Алексея Миранчуков в "Зенит"? Наверное, об этом вам лучше спросить у Александра Ивановича (Медведева, генерального директора "Зенита" — прим. LiveSport.Ru).

    У нас дивные отношения. Если у нас обоих будет потребность, чтобы встретиться и обсудить любой вопрос, не сомневайтесь, мы это сделаем очень быстро.

    Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится», — цитирует Кикнадзе «Спорт день за днем». 0

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