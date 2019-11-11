Слуцкий: Я очень требовательный тренер, это было шоком для игроков

Главный тренер «Витесса»рассказал, как восприняли его методы работы голландские футболисты.

«Я очень требовательный тренер. Причем во время матча или в перерыве я совсем другой.

В первое время это было шоком для игроков: "Кто это? Где наш тренер? Верните нашего нормального парня". Но сейчас, думаю, все адаптировались.

Когда ты работаешь с умными футболистами, а я предпочитаю именно таких, то можно использовать чувство юмора, чтобы обсудить важные вещи.

Если, к примеру, у меня есть шутка про игрока, у которого лишний вес, то я могу попробовать сравнить, кто больше — он или я. Такой юмор нормальный человек понимает.

Почему я так эмоционально веду себя на бровке во время матчей? Не знаю. Ладно, постараюсь объяснить.

Может, я просто немного глупенький. Хотя мои учителя скажут, что слово "немного" здесь лишнее. Думаю, что могу передать свою энергию игрокам. И стараюсь сделать это по ходу матча.

А если ты пытаешься отдать всю энергию, то очень сложно просто спокойно сидеть на скамейке: "Занятная игра. Может, чего и получится".

Ты постоянно в движении. Мой мозг работает совсем по-другому в этот момент», — рассказал тренер в интервью голландскому каналу Avrotros. 0