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    Слуцкий: Я очень требовательный тренер, это было шоком для игроков

    Футбол
    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, как восприняли его методы работы голландские футболисты.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Я очень требовательный тренер. Причем во время матча или в перерыве я совсем другой.

    В первое время это было шоком для игроков: "Кто это? Где наш тренер? Верните нашего нормального парня". Но сейчас, думаю, все адаптировались.

    Когда ты работаешь с умными футболистами, а я предпочитаю именно таких, то можно использовать чувство юмора, чтобы обсудить важные вещи.

    Если, к примеру, у меня есть шутка про игрока, у которого лишний вес, то я могу попробовать сравнить, кто больше — он или я. Такой юмор нормальный человек понимает.

    Почему я так эмоционально веду себя на бровке во время матчей? Не знаю. Ладно, постараюсь объяснить.

    Может, я просто немного глупенький. Хотя мои учителя скажут, что слово "немного" здесь лишнее. Думаю, что могу передать свою энергию игрокам. И стараюсь сделать это по ходу матча.

    А если ты пытаешься отдать всю энергию, то очень сложно просто спокойно сидеть на скамейке: "Занятная игра. Может, чего и получится".

    Ты постоянно в движении. Мой мозг работает совсем по-другому в этот момент», — рассказал тренер в интервью голландскому каналу Avrotros. 0

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