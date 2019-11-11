«Бетис» — «Севилья»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Лукас Окампос и Люк де Йонг.
За хозяев забил гол Лоренсо Морон.
«Севилья» с 24 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» (13) — 17-й.
Примера. 13-й тур
«Бетис» — «Севилья» — 1:2 (1:1)
Голы: Окампос, 13 (0:1). Лорен Морон, 45 (1:1). де Йонг, 55 (1:2)«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра (Тельо, 69), Феддаль (Хоакин, 63), Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо (Борха Иглесиас, 77), Каналес, Фекир, Лорен Морон«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Хоан Хордан, 75), Фернанду Режес, Оливер Торрес (Васкес, 51), де Йонг, Нолито (Гудель, 70), ОкампосПредупреждения: Феддаль, 12. Оливер Торрес, 18. Окампос, 37. Эмерсон, 66. Фернанду Режес, 71