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    Рашфорд: Попасть в топ-4 будет непросто, но это никак не назвать невозможным

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    Молодой нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд считает, что команда вполне может рассчитывать на топ-4 в нынешнем сезоне.

    Маркус Рашфорд
    Маркус Рашфорд

    «Это будет непросто, но это никак не назвать невозможным. Нам не нужно концентрироваться на других командах. Мы показываем наш лучший футбол, когда сосредоточены на себе и улучшении своей игры.

    Это единственный способ играть в хороший футбол для "Манчестер Юнайтед", и мы должны вернуться к этому. Сейчас самое важное — прийти в норму. Я всегда думал, что в домашних играх побеждаешь чаще, если играть энергично.

    "Олд Траффорд" — особенное место. Сюда непросто приезжать соперникам, с учетом поддержки наших фанатов. В нашей лучшей форме мы играем в таком темпе, что нас трудно остановить. Мы используем это как ориентир, чтобы продолжить играть так», — цитирует футболиста Sky Sports. 0

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