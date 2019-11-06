Рашфорд: Попасть в топ-4 будет непросто, но это никак не назвать невозможным

Молодой нападающийсчитает, что команда вполне может рассчитывать на топ-4 в нынешнем сезоне.

«Это будет непросто, но это никак не назвать невозможным. Нам не нужно концентрироваться на других командах. Мы показываем наш лучший футбол, когда сосредоточены на себе и улучшении своей игры.

Это единственный способ играть в хороший футбол для "Манчестер Юнайтед", и мы должны вернуться к этому. Сейчас самое важное — прийти в норму. Я всегда думал, что в домашних играх побеждаешь чаще, если играть энергично.

"Олд Траффорд" — особенное место. Сюда непросто приезжать соперникам, с учетом поддержки наших фанатов. В нашей лучшей форме мы играем в таком темпе, что нас трудно остановить. Мы используем это как ориентир, чтобы продолжить играть так», — цитирует футболиста Sky Sports. 0