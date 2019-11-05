Семак: Нужно признать: по уровню сейчас мы слабее «Лейпцига»

Главный тренер «Зенита»прокомментировал домашнее поражение от(0:2) в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Нам было важно не пропустить — к сожалению, соперник забил в концовке первого тайма.

Мы искали шансы в быстрых атаках: в гостях мы не могли даже выбегать в них, дома удавалось создавать моменты, но мы их не использовали.

"Лейпциг" снова сыграл гораздо интенсивнее, мы часто запаздывали.

Я не считаю, что мы ошиблись в тактике: у нас небыстрые защитники, играть против скоростной команды в два центральных было бы неправильно.

Нужно признать: по уровню сейчас мы слабее "Лейпцига".

У нас немного игроков, которые хорошо работают с мячом под давлением, поэтому нам было сложно в позиционных атаках.

В первом тайме мы почти не атаковали через правый фланг, Смольников в паре эпизодов сыграл не очень уверенно, поэтому на второй тайм вышел Караваев — его прямой конкурент», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0