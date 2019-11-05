Егоров: Вилков провел игру «Зенит» — ЦСКА на хорошем уровне

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФСпрокомментировал работу арбитрав матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (1:1).

«Весь негатив вылился на Вилкова из-за того, что некоторые моменты были преподнесены для общественности немного не в том формате, как это было на самом деле. Арбитр бесспорно провёл хороший матч.

Вилков пропустил несколько желтых карточек в обе стороны. Хотел дать поиграть. У меня была игра ЦСКА — "Зенит", я это предотвращал. Гончаренко просил дать побороться, не свистеть, чтобы была игра. Арбитр дал — появилось недовольство, что нет жёлтых карточек.

В таких играх грань очень тонкая — когда дать карточку, когда не дать. Такая же ситуация произошла со второй желтой Бийолу: если бы он сразу свистнул, вопросов бы к нему не было», — цитирует Егорова «Чемпионат».

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (33 очка), а ЦСКА — пятое (27 очков). 0