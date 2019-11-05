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    Бэйл и Хамес не сыграют против «Галатасарая»

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    6 ноября мадридский «Реал» примет «Галатасарай» в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Зинедин Зидан принял решение не включать Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла в заявку на этот матч.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    Кроме того, против турецкой команды не сыграет молодой бразильский вингер Винисиус Жуниор.

    Таким образом, заявка команды на завтрашний поединок выглядит так: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Родриго Гоэс.

    Игра состоится завтра. Начало в 23:00 по московскому времени. 0

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