Бэйл и Хамес не сыграют против «Галатасарая»

Хамес Родригес
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Кроме того, против турецкой команды не сыграет молодой бразильский вингер Винисиус Жуниор.
Таким образом, заявка команды на завтрашний поединок выглядит так: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Родриго Гоэс.
Игра состоится завтра. Начало в 23:00 по московскому времени. 0