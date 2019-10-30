ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Гранада»Испанский «Лестер». Как «Гранаде» удалось вырваться в лидеры Примеры
  • 01:07
    • «Барселона» разгромила «Вальядолид», Месси оформил дубль
  • 00:55
    • «Интер» обыграл «Брешию» и возглавил Серию А
  • 00:51
    • «МанСити», «Эвертон» и «Лестер» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги
  • 22:51
    • «Атлетико» и «Алавес» сыграли вничью
  • 22:33
    • Орлов: Дзюба будет просить контракт «3+1» с повышением зарплаты
    Все новости спорта

    «Барселона» разгромила «Вальядолид», Месси оформил дубль

    «Барселона» — «Вальядолид»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Примера Футбол Испании Барселона Вальядолид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле обыграла «Вальядолид» со счетом 5:1.

    «Барселона»
    «Барселона»

    В составе «Барселоны» дубль оформил Лионель Месси. Еще по мячу записали на свой счет Клеман Лангле, Артуро Видаль и Луис Суарес.

    Единственный гол гостей на счету Кико.

    «Барселона» после этого матча имеет в активе 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» идет на 9-м месте — 14 очков.

    Примера. 11-й тур
    «Барселона» — «Вальядолид» — 5:1 (3:1)
    Голы: Лангле, 3 (1:0). Кико Оливас, 15 (1:1). Видаль, 29 (2:1). Месси, 34 (3:1). Месси, 75 (4:1). Суарес, 77 (5:1)«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба (Сержи Роберто, 78), де Йонг (Ракитич, 60), Бускетс, Видаль, Месси, Суарес, Фати (Гризманн, 63)«Вальядолид»: Масип, Порро, Кико Оливас, Фернандес, Барба, Начо Мартинес (Салису, 33), Оскар Плано (Энес Унал, 66), Мичел, Ануар (Эрвиас, 53), Рубио, ГвардьолаПредупреждения: Фернандес, 45. Гвардьола, 68. Мичел, 79
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Испанский «Лестер». Как «Гранаде» удалось вырваться в лидеры Примеры
  • Вчера в 21:43
    •
  • Прогноз
  • «Реал Сосьедад» — «Леванте»
  • 2.04
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли канадский клуб мощную атаку «Вашингтона»?
  • «Торонто» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Сумеет ли «Питтсбург» подняться выше в таблице?
  • «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чем закончится поединок на «Мэдисон Сквер Гарден»?
  • «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Джордан Хендерсон и Юрген Клопп Футбол «Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачиРеакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 28/10/2019 в 18:310
  • 21:29
    • СМИ: ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
  • 21:17
    • «Торпедо» дома обыграло «Локомотив»
  • 20:58
    • «Нижний Новгород» разгромил черногорцев в Лиге чемпионов
    Карлес Аленья Футбол Трансферный дайджест. 22-28 октябряГде продолжит карьеру воспитанник «Барселоны», кто заменит Мануэля Нойера в «Баварии», с кем хотел бы играть Карлос Вела и другие трансферные новости последних дней 28/10/2019 в 16:050
  • Экспресс дня

  • Хватит ли сил у «Зенита» на третий турнир?
  • 3.80
    •
  • 00:39
    • Гол Аларио вывел «Байер» в 1/8 финала Кубка Германии
  • 00:24
    • Медведев проиграл Шарди на «Мастерсе» в Париже
  • 23:57
    • «Бавария» вырвала победу у «Бохума» в 1/16 финала Кубка Германии
    ЦСКА Футбол ЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизниРеакция спортивных СМИ на очередное фиаско армейского клуба 28/10/2019 в 02:280
  • 19:56
    • Тарасенко перенес операцию и пропустит пять месяцев
  • 19:46
    • «Интер» продлил контракт с Мариу до аренды в «Локомотив»
  • 19:28
    • Бивол стал суперчемпионом WBA
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие