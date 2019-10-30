«Барселона» — «Вальядолид»: счет матча 5:1, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Испаниина своем поле обыграласо счетом 5:1.

В составе «Барселоны» дубль оформил Лионель Месси. Еще по мячу записали на свой счет Клеман Лангле, Артуро Видаль и Луис Суарес.

Единственный гол гостей на счету Кико.

«Барселона» после этого матча имеет в активе 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» идет на 9-м месте — 14 очков.