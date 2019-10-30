«Барселона» — «Вальядолид»: счет матча 5:1, обзор голов

«Барселона»
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В составе «Барселоны» дубль оформил Лионель Месси. Еще по мячу записали на свой счет Клеман Лангле, Артуро Видаль и Луис Суарес.
Единственный гол гостей на счету Кико.
«Барселона» после этого матча имеет в активе 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» идет на 9-м месте — 14 очков.
Примера. 11-й тур
«Барселона» — «Вальядолид» — 5:1 (3:1)
Голы: Лангле, 3 (1:0). Кико Оливас, 15 (1:1). Видаль, 29 (2:1). Месси, 34 (3:1). Месси, 75 (4:1). Суарес, 77 (5:1)«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба (Сержи Роберто, 78), де Йонг (Ракитич, 60), Бускетс, Видаль, Месси, Суарес, Фати (Гризманн, 63)«Вальядолид»: Масип, Порро, Кико Оливас, Фернандес, Барба, Начо Мартинес (Салису, 33), Оскар Плано (Энес Унал, 66), Мичел, Ануар (Эрвиас, 53), Рубио, ГвардьолаПредупреждения: Фернандес, 45. Гвардьола, 68. Мичел, 79