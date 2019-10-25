ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинРПЛ. Ничья «Рубина» и «Урала», «Ростов» примет «Сочи»
  • 21:41
    • Роналду пропустит матч с «Лечче»
  • 21:24
    • «Рубин» и «Урал» не выявили победителя
  • 20:55
    • Хачанов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Вене
  • 20:43
    • Кравцов вернется в КХЛ
  • 19:22
    • «Металлург» продлил победную серию
    Все новости спорта

    «Рубин» и «Урал» не выявили победителя

    «Рубин» — «Урал»: счет матча 0:0

    Футбол РПЛ Футбол России Рубин Урал Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

    Николай Поярков
    Николай Поярков

    Встреча, которая прошла на стадионе «Центральный» в Казани, завершилась со счетом 0:0.

    Казанцы владели небольшим игровым преимуществом, но своими немногочисленными моментами не воспользовались.

    У гостей был шикарный шанс выйти вперед на 67-й минуте, когда Эрик Бикфалви пробил головой по воротам с близкого расстояния, но Юрий Дюпин выполнил шикарный сэйв.

    РПЛ. 14-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0
    «Рубин» (Казань): Дюпин, Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев, Иг.Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Кьяртанссон (Микелтадзе, 64)«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Панюков (Димитров, 57), Аугустыняк, Фидлер, Бикфалви (Погребняк, 76), Эль-Кабир, ИльинПредупреждения: Кулаков, 27. Плиев, 53. Ильин, 65. Фидлер, 77. Сорокин, 78. Поляков, 90+1. Кварацхелия, 90+3

    В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает девятое место (16 очков), а «Урал» — шестое (18 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Победила дружба. Новиков успешно дебютировал в «Динамо» перед юбилеем Яшина
  • 21/10/2019 в 02:11
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Уфа»
  • 1.92
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Монако» с надежной обороной «Нанта»?
  • «Нант» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Лестер» имеет больше шансов на успех
  • «Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • Помогут ли «желтой субмарине» родные стены?
  • «Вильярреал» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лэмпард продолжает добиваться успехов у руля «Челси» Футбол «Челси» выдал лучшее выступление при ЛэмпардеРеакция прессы на матч «Аякс» — «Челси» Вчера в 18:180
  • 16:43
    • Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • 17:36
    • Рублев проиграл Берреттини в 1/4 финала турнира в Вене
  • 13:37
    • Форвард «Ман Сити» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
    Лионель Месси Футбол В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в ПрагеПомогли сэйвы Марка-Андре тер Штегена и креативность Лионеля Месси Вчера в 12:100
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» очередной разгром сопернику?
  • 3.22
    •
  • 22:36
    • Докампо не намерен форсировать восстановление Граната, Старфельта и Бегича
  • 22:19
    • Парфенов похвалил своих игроков за ничью с «Рубином»
  • 22:08
    • Минское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд
    «Лейпциг» — «Зенит» Футбол Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьейРеакция спортивных СМИ на поражение «Зенита» от «Лейпцига» Вчера в 02:240
  • 21:55
    • «Авангард» всухую проиграл «Куньлуню»
  • 21:08
    • «Локомотив» расторг контракт с третьим бомбардиром команды
  • 19:35
    • Тим вышел в полуфинал турнира в Вене
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие