Семак: Заслуженная победа «Лейпцига», мы могли играть лучше

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение в гостевом матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов от(1:2).

«В первом тайме мы действовали дисциплинированно. Голевых моментов у "Лейпцига" почти не было.

Во втором тайме пропустили, к сожалению, в самом начале — и пошла больше сумбурная игра, много было брака и неоправданно длинных передач.

Мы не могли использовать пространство за спинами обороны "Лейпцига". Будь мы поудачливее, могли бы их реализовать.

У "Лейпцига" были более острые моменты на контратаках. Заслуженная победа соперника.

Те, кто вышли, готов сейчас лучше. Это самые сильные футболисты, которые есть в команде. А играют сильнейшие.

Не удивило, что "Лейпциг" сыграл в четыре защитника. Соперник много играет и в три, и в четыре защитника. Нет проблем. Мы готовились и к тому, и к другому.

Мы знали сильные стороны соперника, это команда хорошая, быстрая. Ожидали компактной игры в центре поля, его футболисты хорошо двигаются, прессингуют.

Она играет прекрасно, но мы могли играть лучше», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс». 0