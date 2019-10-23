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    Семак: Заслуженная победа «Лейпцига», мы могли играть лучше

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в гостевом матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов от «Лейпцига» (1:2).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «В первом тайме мы действовали дисциплинированно. Голевых моментов у "Лейпцига" почти не было.

    Во втором тайме пропустили, к сожалению, в самом начале — и пошла больше сумбурная игра, много было брака и неоправданно длинных передач.

    Мы не могли использовать пространство за спинами обороны "Лейпцига". Будь мы поудачливее, могли бы их реализовать.

    У "Лейпцига" были более острые моменты на контратаках. Заслуженная победа соперника.

    Те, кто вышли, готов сейчас лучше. Это самые сильные футболисты, которые есть в команде. А играют сильнейшие.

    Не удивило, что "Лейпциг" сыграл в четыре защитника. Соперник много играет и в три, и в четыре защитника. Нет проблем. Мы готовились и к тому, и к другому.

    Мы знали сильные стороны соперника, это команда хорошая, быстрая. Ожидали компактной игры в центре поля, его футболисты хорошо двигаются, прессингуют.

    Она играет прекрасно, но мы могли играть лучше», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс». 0

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