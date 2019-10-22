«Олимпиакос» — «Бавария»: счет матча 2:3, обзор голов

Мюнхенскаяодержала гостевую победу над греческим(3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева — отличился Юссеф эль-Араби. Мануэлю Нойеру всё-таки удалось выбить мяч за пределы ворот. Однако перед этим линия всё-таки была пересечена.

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Мюнхенцы отыгрались на 34-й минуте, благодаря голу Роберта Левандовски. Находился на грани офсайда поляк во время аккуратного низкого удара по воротам, но отмены гола ему всё-таки удалось избежать.

А на 62-й минуте Левандовский оформил дубль, выведя «Баварию» вперед в счете. Оба раза поляку ассистировал Томас Мюллер.

На 75-й минуте Корентен Толиссо отличным ударом с линии штрафной поразил ворота «Олимпиакоса», упрочив преимущество «Баварии».

Окончательный счет на 79-й минуте установил бразильский хавбек хозяев Гильерме. Тьяго Алькантара помог мячу закатиться в ворота, неловким прыжком дезориентировав Мануэля Нойера.

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После этого матча коллектив Нико Ковача закрепил за собой лидерство в группе B с 9 очками. «Олимпиакос» идет на последнем месте с 2 очками.

Ответный матч команды проведут в Германии 6 ноября.