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    Дубль Левандовского помог «Баварии» одолеть «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» — «Бавария»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над греческим «Олимпиакосом» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева — отличился Юссеф эль-Араби. Мануэлю Нойеру всё-таки удалось выбить мяч за пределы ворот. Однако перед этим линия всё-таки была пересечена.

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    Мюнхенцы отыгрались на 34-й минуте, благодаря голу Роберта Левандовски. Находился на грани офсайда поляк во время аккуратного низкого удара по воротам, но отмены гола ему всё-таки удалось избежать.

    А на 62-й минуте Левандовский оформил дубль, выведя «Баварию» вперед в счете. Оба раза поляку ассистировал Томас Мюллер.

    На 75-й минуте Корентен Толиссо отличным ударом с линии штрафной поразил ворота «Олимпиакоса», упрочив преимущество «Баварии».

    Окончательный счет на 79-й минуте установил бразильский хавбек хозяев Гильерме. Тьяго Алькантара помог мячу закатиться в ворота, неловким прыжком дезориентировав Мануэля Нойера.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После этого матча коллектив Нико Ковача закрепил за собой лидерство в группе B с 9 очками. «Олимпиакос» идет на последнем месте с 2 очками.

    Ответный матч команды проведут в Германии 6 ноября.

    Лига чемпионов. Группа B
    «Олимпиакос П» (Греция) — «Бавария» (Германия) — 2:3 (1:1)
    Голы: Эль-Араби, 23 (1:0). Левандовски, 34 (1:1). Левандовски, 62 (1:2). Толиссо, 75 (1:3). Гильерме, 79 (2:3)«Олимпиакос П» (Греция): Жозе Са, Эль-Абделлауи, Рубен Семеду, Мериа, Цимикас, Камара (Ранджелович, 88), Бухалакис (Ловера, 69), Гильерме, Масурас (Герреро, 79), Поденсе, Эль-Араби«Бавария» (Германия): Нойер, Павар, Хави Мартинес (Толиссо, 46), Эрнандез (Боатенг, 59), Алаба, Мюллер (Перишич, 86), Киммих, Тиагу Алькантара, Коутинью, Гнабри, ЛевандовскиПредупреждения: Тиагу Алькантара, 50. Нойер, 72. Рубен Семеду, 73. Эль-Араби, 89
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