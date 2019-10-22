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    Четыре американки попали в список претенденток на «Золотой мяч»

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    Авторитетное французское издание France Football назвало претенденток на «Золотой мяч» 2019 года у женщин.

    Меган Рапино
    Меган Рапино

    В список вошли 4 американки: Тобин Хит, Роуз Лавелл, Меган Рапино и Алекс Морган. Американки в 2019 году стали чемпионками мира.

    Шесть номинанток представляют победителя Лиги чемпионов французский «Лион», включая норвежку Аду Хегерберг, которая в 2018 году стала первой в истории обладательницей награды.

    Все номинантки:

    Косоваре Аслани (Швеция, «Такон»), Ада Хегерберг (Норвегия, «Лион»), Тобин Хит (США, «Портленд Торнз»), София Якобссон (Швеция, «Тасион»), Роуз Лавелл (США, «Вашингтон Спирит»), Марта (Бразилия, «Орландо Прайд»), Лике Мартенс (Голландия, «Барселона»), Меган Рапино (США, «Рейн»), Венди Ренар (Франция, «Лион»), Сари ван Венедал (Голландия, «Атлетико»), Сара Буадди (Франция, «Лион»), Люси Бронз (Англия, «Лион»), Нилла Фишер (Швеция, «Линчепинг»), Пернилл Хардер (Дания, «Вольфсбург»), Амандин Анри (Франция, «Лион»), Сэм Керр (Австралия, «Чикаго Ред Старз»), Дженифер Марожан (Германия, «Лион»), Вивиан Миедема (Голландия, «Арсенал»), Алекс Морган (США, «Орландо Прайд»), Эллен Уайт (Англия, «Манчестер Сити»).

    Обладатели «Золотого мяча» у мужчин и женщин будут названы на торжественной церемонии 2 декабря.

    Также определятся обладатели трофея Раймона Копа (лучший молодой футболист мира) и приза вратарю года имени Льва Яшина, который в этом году разыгрывается первый раз. 0

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