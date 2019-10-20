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    «Алавес» нанес поражение «Сельте»

    «Алавес» — «Сельта»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Алавес» нанес поражение «Сельте» в домашнем матче девятого тура испанской Примеры.

    Футболисты «Алавеса»
    Футболисты «Алавеса»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 2:0.

    В составе победителей отличились Лисандро Магальян и Лукас Перес, которые забили голы на 50-й и 82-й минутах.

    Примера. 9-й тур
    «Алавес» — «Сельта» — 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 — 50 Магальян, 2:0 — 82 Лукас Перес«Алавес»: Пачеко, Магальян, Агиррегабириа, Лагуардиа, Дуарте, Вакасо, Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Риоха (Пере Понс, 71), Хоселу (Берк, 79), Лукас Перес«Сельта»: Рубен Бланко, Саэнс, Мальо (Костас, 45), Жунка (Систо, 79), Айду, Йокушлу (Мендес, 60), Лоботка, Денис Суарес, Рафинья, Аспас, Санти МинаПредупреждения: Жунка (26), Вакасо (31), Дуарте (38), Ману Гарсия (45), Магальян (90+1), Перес (90+3)

    В турнирной таблице Примеры «Алавес» занимает 13-е место (11 очков), а «Сельта» — 18-е (9 очков). 0

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