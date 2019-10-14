Болгария — Англия: счет матча 0:6, обзор голов

Фрагмент матча
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По два мяча в составе Англии на свой счет записали нападающий Рахим Стерлинг и полузащитник Росс Баркли. Еще по разу забили форварды Маркус Рэшфорд и Гарри Кейн.
Игру дважды останавливали из-за расистских выкриков фанатов в адрес игроков сборной Англии Тайрона Мингса и Маркуса Рэшфорда.
Англичане с 15 очками лидируют в группе A. Болгария — пятая строчка и три балла.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
Болгария — Англия — 0:6 (0:4)
Голы: Рэшфорд, 7 (0:1). Баркли, 20 (0:2). Баркли, 32 (0:3). Стерлинг, 45+3 (0:4). Стерлинг, 69 (0:5). Кейн, 85 (0:6)Болгария: Илиев, Пашов, Хаджиев, Терзиев, Занев, Попов, Десподов, Костадинов, Сармов (Краев, 46), Вандерсон (Малинов, 76), Иса (Г.Иванов, 68)Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Мингс, Чилвелл, Дж.Хендерсон, Баркли (Маунт, 72), Уинкс, Рэшфорд (Уилсон, 76), Кейн, Стерлинг (Санчо, 73)Предупреждение: Дж.Хендерсон, 4
В другом матче сборная Косово на своем поле оказалось сильнее команды Черногории — 2:0.
Голами в первом тайме отметились Амир Ррахмани и Ведат Мурики.
Сборная Косово занимает третье место с 11 очками. Черногория с 3 очками на 5-м месте.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
Косово — Черногория — 2:0 (2:0)
Голы: Ррахмани, 10 (1:0). Муричи, 35 (2:0)Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода (Жегрова, 88), В.Бериша, Шала (Раскай, 82), Целина (Хасани, 90+2), Кололли, Рашица, МуричиЧерногория: Петкович (Миятович, 15), Симич, Марушич, Булатович, Косович (Бечирай, 46), Йовович (Янкович, 74), Вукчевич, Лагатор, Шчекич, Больевич, МугошаПредупреждения: Йовович, 7. Муричи, 7. Шчекич, 16. Вукчевич, 85. Войвода, 85. Янкович, 90. Кололли, 90+1