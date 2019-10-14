Болгария — Англия: счет матча 0:6, обзор голов

на своем поле уступила(0:6) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В.

По два мяча в составе Англии на свой счет записали нападающий Рахим Стерлинг и полузащитник Росс Баркли. Еще по разу забили форварды Маркус Рэшфорд и Гарри Кейн.

Игру дважды останавливали из-за расистских выкриков фанатов в адрес игроков сборной Англии Тайрона Мингса и Маркуса Рэшфорда.

Англичане с 15 очками лидируют в группе A. Болгария — пятая строчка и три балла.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A Болгария — Англия — 0:6 (0:4) Голы: Рэшфорд, 7 (0:1). Баркли, 20 (0:2). Баркли, 32 (0:3). Стерлинг, 45+3 (0:4). Стерлинг, 69 (0:5). Кейн, 85 (0:6)Болгария: Илиев, Пашов, Хаджиев, Терзиев, Занев, Попов, Десподов, Костадинов, Сармов (Краев, 46), Вандерсон (Малинов, 76), Иса (Г.Иванов, 68)Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Мингс, Чилвелл, Дж.Хендерсон, Баркли (Маунт, 72), Уинкс, Рэшфорд (Уилсон, 76), Кейн, Стерлинг (Санчо, 73)Предупреждение: Дж.Хендерсон, 4

В другом матче сборная Косово на своем поле оказалось сильнее команды Черногории — 2:0.

Голами в первом тайме отметились Амир Ррахмани и Ведат Мурики.

Сборная Косово занимает третье место с 11 очками. Черногория с 3 очками на 5-м месте.