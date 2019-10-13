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    Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Сборная России на выезде разгромила команду Кипра (5:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.

    Сборная России
    Сборная России

    Россияне открыли счет уже на 9-й минуте. Черышев отобрал мяч на чужой половине поля, с левого края на скорости ворвался в штрафную и пробил в ближнюю девятку.

    На 23-й минуте Дзюба сделал проникающую передачу в штрафную Кипра, Ионов неудачно прострелил, но Черышев догнал мяч у лицевой и сделал скидку на Оздоева, который пробил под перекладину.

    А на 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Лайфис прямой ногой влетел в голеностоп Петрову. Арбитр сперва показал «горчичник», но изменил решение и удалил киприота.

    На 79-й минуте Кудряшов поборолся в штрафной и сделал скидку на левый край, Черышев мягко навесил во вратарскую, а Дзюба высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку ворот.

    Счет стал разгромным на 89-й минуте. Дзюба вошёл в штрафную и покатил в центр, а Головин аккуратно перебросил мяч через вратаря.

    А на второй компенсированной минуте Денис Черышев оформил дубль и установил окончательный счет. Дзюба поборолся и сделал скидку в центр штрафной, Черышев в касание пробил в нижний угол — голкипер не дотянулся.

    Победа в этом матче позволила сборной России выйти на Евро-2020.

    Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Группа I
    Кипр — Россия — 0:5 (0:2)
    Голы: Черышев, 9 (0:1). Оздоев, 23 (0:2). Дзюба, 79 (0:3). Головин, 89 (0:4). Черышев, 90+2 (0:5)Кипр: Панаи (Пардо, 40), Кириаку, Меркис, Лаифис, Кусулос, М.Иоанну, Артиматас, Шполярич (Папулис, 80), Н.Иоанну, Кости, Захариу (Маргаса, 36)Россия: Гильерме, Петров (Караваев, 37), Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Бакаев, 77), Оздоев, Головин, Ахметов (Кузяев, 61), Черышев, ДзюбаПредупреждение: Караваев, 45+1Удаление: Лаифис, 28 (грубая игра)

    В другом матче группы сборная Шотландии на своем поле разгромила команду Сан-Марино со счетом 6:0.

    Хет-триком в составе победителей отметился полузащитник Джон Макгинн, поразивший ворота соперника на 12-й, 27-й минутах и в добавленное к первому тайму время.

    На 65-й минуте счет сделал разгромным Лоуренс Шанклэнд, спустя две минуты Стюарт Финдлей забил пятый мяч, а на 86-й минуте Стюарт Армстронг установил окончательный счет.

    Группа I: 1. Бельгия — 24 очка, 2. Россия — 21, 3. Кипр — 10, 4. Шотландия — 9, 5. Казахстан — 7, 6. Сан-Марино — 0.

    Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Группа I
    Шотландия — Сан-Марино — 6:0 (3:0)
    Голы: Макгинн, 12 (1:0). Макгинн, 27 (2:0). Финдли, 45+1 (3:0). Шенкленд, 65 (4:0). Финдли, 67 (5:0). Армстронг, 87 (6:0)Шотландия: Маклафлин, Робертсон, Палмер, Девлин, Финдли, Форрест, Макгрегор (Армстронг, 70), Макгинн (Расселл, 70), Кристи, Мактоминэй, ШенклендСан-Марино: Симончини, Бролли, Баттистини, Д`Аддарио (Грандони, 46), Гасперони, А.Голинуччи, Чензони, Муларони, Берарди (Чеккароли, 80), Джарди (Хирш, 46), НанниПредупреждения: Мактоминэй, 25. Джарди, 34. А.Голинуччи, 53
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