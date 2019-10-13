Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020

Россияне открыли счет уже на 9-й минуте. Черышев отобрал мяч на чужой половине поля, с левого края на скорости ворвался в штрафную и пробил в ближнюю девятку.
На 23-й минуте Дзюба сделал проникающую передачу в штрафную Кипра, Ионов неудачно прострелил, но Черышев догнал мяч у лицевой и сделал скидку на Оздоева, который пробил под перекладину.
А на 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Лайфис прямой ногой влетел в голеностоп Петрову. Арбитр сперва показал «горчичник», но изменил решение и удалил киприота.
На 79-й минуте Кудряшов поборолся в штрафной и сделал скидку на левый край, Черышев мягко навесил во вратарскую, а Дзюба высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку ворот.
Счет стал разгромным на 89-й минуте. Дзюба вошёл в штрафную и покатил в центр, а Головин аккуратно перебросил мяч через вратаря.
А на второй компенсированной минуте Денис Черышев оформил дубль и установил окончательный счет. Дзюба поборолся и сделал скидку в центр штрафной, Черышев в касание пробил в нижний угол — голкипер не дотянулся.
Победа в этом матче позволила сборной России выйти на Евро-2020.
В другом матче группы сборная Шотландии на своем поле разгромила команду Сан-Марино со счетом 6:0.
Хет-триком в составе победителей отметился полузащитник Джон Макгинн, поразивший ворота соперника на 12-й, 27-й минутах и в добавленное к первому тайму время.
На 65-й минуте счет сделал разгромным Лоуренс Шанклэнд, спустя две минуты Стюарт Финдлей забил пятый мяч, а на 86-й минуте Стюарт Армстронг установил окончательный счет.
Группа I: 1. Бельгия — 24 очка, 2. Россия — 21, 3. Кипр — 10, 4. Шотландия — 9, 5. Казахстан — 7, 6. Сан-Марино — 0.