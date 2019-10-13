Тренер сборной Кипра: Россия нас просто наказала

Главный тренер сборной Киправысказал мнение о домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 против России (0:5).

«Эту игру нечего анализировать. Россия нас просто наказала.

Понимаю, что у вас будет много вопросов по поводу сегодняшней игры, но это уже прошлое, я хочу сосредоточиться на игре с Шотландией.

Чем удивила Россия? Да у России похожая стратегия на все матчи. Но сложно играть против такого соперника, когда он в таком порядке. Проблема в том, что не сработал наш план "Б" после быстрого гола.

То, что весь стадион болел за Россию, что ж, это было необычно. Но на Кипре много россиян. Атмосфера была теплой. Вот когда мы играли с Грецией, было еще круче», — сказал Бен Шимон «Спорт-Экспрессу». 0