Нидерланды — Северная Ирландия: счет 3:1, обзор голов

В рамках квалификационного раунда Евро-2020 сборнаяобыграла сборнуюсо счетом 3:1. «Дубль» на счету

Данный поединок заставил подопечных Рональда Кумана сильно поломать голову, поскольку оборона гостей была просто неприступной практически до самого конца встречи. Британцы максимально сузили все коридоры, насытили центр поля и повысили плотность опеки. Это значительно уменьшило скорость игры, а также лишило голландцев возможности развивать атаки привычным путем.

Плоды такой тактики Северная Ирландия получила на 75 минуте. Даллас выгрыз мяч у Блинда на левом фланге и сделал мягкий навес на Мандженниса, который головой переправил круглого в сетку.

Хозяева первый мяч забили спустя 5 минут. Мален с левой бровки сделал прострел низом, а Депай принял снаряд и вторым касанием пробил в ворота.

Второй гол в игре забил Люк де Йонг. Он остановил летевший мяч и вторым касанием затолкал мяч в сетку. А уже в конце матча Депай сделал «дубль», воспользовавшись пасом Френки де Йонга.

Северная Ирландия, Германия и Нидерланды имеют по 12 очков. Для британцев этот результат неприятен, поскольку немцы и голландцы имеют по игре в запасе.