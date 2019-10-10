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    Сборная Нидерландов вырвала победу у команды Северной Ирландии

    Нидерланды — Северная Ирландия: счет 3:1, обзор голов

    Евро-2020 Сборная Голландии Сборная Северной Ирландии
    В рамках квалификационного раунда Евро-2020 сборная Нидерландов обыграла сборную Северной Ирландии со счетом 3:1. «Дубль» на счету Мемфиса Депая.

    Мемфис Депай
    Мемфис Депай

    Данный поединок заставил подопечных Рональда Кумана сильно поломать голову, поскольку оборона гостей была просто неприступной практически до самого конца встречи. Британцы максимально сузили все коридоры, насытили центр поля и повысили плотность опеки. Это значительно уменьшило скорость игры, а также лишило голландцев возможности развивать атаки привычным путем.

    Плоды такой тактики Северная Ирландия получила на 75 минуте. Даллас выгрыз мяч у Блинда на левом фланге и сделал мягкий навес на Мандженниса, который головой переправил круглого в сетку.

    Хозяева первый мяч забили спустя 5 минут. Мален с левой бровки сделал прострел низом, а Депай принял снаряд и вторым касанием пробил в ворота.

    Второй гол в игре забил Люк де Йонг. Он остановил летевший мяч и вторым касанием затолкал мяч в сетку. А уже в конце матча Депай сделал «дубль», воспользовавшись пасом Френки де Йонга.

    Северная Ирландия, Германия и Нидерланды имеют по 12 очков. Для британцев этот результат неприятен, поскольку немцы и голландцы имеют по игре в запасе.

    Евро-2020. Квалификация
    Нидерланды — Северная Ирландия
    Голы: 0:1 — 75 Мадженнис, 1:1 — 80 Депай, 2:1 — 90 де Йонг, 3:1 — 90 ДепайНидерланды: Силлессен, ван Дейк, Блинд, де Лигт, Думфрис (де Йонг, 78), де Йонг, де Рон (ван де Бек, 66), Бергвейн, Вейналдум, Бабел (Мален, 66), ДепайСеверная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Кэткарт, Смит, Эванс, Даллас, Дэвис, Макнейр, Эванс (Флэнаган, 87), Сэвилл (Томпсон, 83), Фергюсон, Лаферти (Мадженнис, 67)Предупреждения: Пикок-Фаррелл (53), Эванс (60), Смит (67), Депай (90)
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