«Вальядолид» — «Атлетико»: счет матча 0:0

Мадридскийна выезде сыграл вничью с(0:0) в матче 8-го тура испанской Примеры.

На 36-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол Томаса Партей против Сандро Рамиреса. Сам пострадавший взялся пробивать с «точки», но отправил мяч над перекладиной.

Коллектив Диего Симеоне с 15 очками занимает второе место в таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» располагается на 12-й строчке, имея в своем активе 10 очков.

В следующем туре «Атлетико» на своем поле примет «Валенсию», а клуб из Вальядолида в гостях сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.