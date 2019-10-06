«Вальядолид» — «Атлетико»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
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На 36-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол Томаса Партей против Сандро Рамиреса. Сам пострадавший взялся пробивать с «точки», но отправил мяч над перекладиной.
Коллектив Диего Симеоне с 15 очками занимает второе место в таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» располагается на 12-й строчке, имея в своем активе 10 очков.
В следующем туре «Атлетико» на своем поле примет «Валенсию», а клуб из Вальядолида в гостях сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.
Примера. 8-й тур
«Вальядолид» — «Атлетико» — 0:0
Нереализованный пенальти: Рамирес, 37 (мимо)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Фернандес, Мичел (Ануар, 84), Оскар Плано, Рамирес (Энес Унал, 69), Гвардьола, Вилья (Рубио, 65)«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди, Коке (Лемар, 65), Сауль, Партей, Диегу Коста, Мората (Эррера, 72), Жоау Феликс (Корреа, 61)Предупреждения: Начо Мартинес, 2. Вилья, 10. Мората, 25. Мойяно, 29. Сауль, 45+2. Оскар Плано, 48. Фернандес, 52. Жоау Феликс, 60. Рубио, 75. Лемар, 89