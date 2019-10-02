Терим: Считаю ПСЖ фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренерподелился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(0:1).

«Мы провели один из лучших матчей в сезоне, и это даёт нам надежду на будущее. У Сери был хороший шанс забить. Конечно, это было бы здорово. После матча я поздравил Томаса Тухеля.

Я считаю ПСЖ фаворитом турнира. Наш матч с "Реалом" приобретает все большее значение с учетом всех результатов. Нам нечего терять, и мы будем играть до конца», — цитирует Терима AFP.

В 3-м туре ПСЖ на выезде сыграет с «Брюгге». «Галатасараю» предстоит домашняя игра с «Реалом». Оба матча состоятся 22 октября. 0