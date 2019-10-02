Экс-президент «Валенсии» получил тюремный срок

Суд приговорил бывшего президентак двум годам лишения свободы, сообщает Football Espana.

По информации источника, экс-глава испанского клуба был признан виновным в попытке похищения Висенте Сориано, который занял пост президента «Валенсии» после него. Солер возглавлял «Валенсию» с 2004 по 2008 год, после чего продал акции клуба Сориано.

В ходе сделки Солер недополучил € 39 млн и в 2014 году разработал план похищения Сориано, чтобы заставить главу испанского клуба выплатить непогашенный долг.

План был сорван, так как полиция заранее узнала о замысле похитителей, и все участники заговора были арестованы в апреле 2014 года. 0