«Славия» — «Боруссия» Д: счет матча 0:2, обзор голов

Пражскаяпотерпела домашнее поражение от дортмундской» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Увлеклись чехи своей атакой, что пропустили ответную на свои ворота, выход два в два, марокканский защитник Ашраф Хакими взял всё на себя, сместился с правого края в центр штрафной и открыл счет.

А на 89-й минуте убежал Хакими к воротам «Славии» после передачи Брандта, вошел в штрафную по левому краю и оформил дубль.

«Боруссия» набрала четыре очка и занимает первое место в группе F. 23 октября дортмундцы сыграют на выезде с «Интером».

У «Славии» одно очко после двух туров. 23 октября «Славия» дома примет «Барселону».