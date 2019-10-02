«Славия» — «Боруссия» Д: счет матча 0:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Увлеклись чехи своей атакой, что пропустили ответную на свои ворота, выход два в два, марокканский защитник Ашраф Хакими взял всё на себя, сместился с правого края в центр штрафной и открыл счет.
А на 89-й минуте убежал Хакими к воротам «Славии» после передачи Брандта, вошел в штрафную по левому краю и оформил дубль.
«Боруссия» набрала четыре очка и занимает первое место в группе F. 23 октября дортмундцы сыграют на выезде с «Интером».
У «Славии» одно очко после двух туров. 23 октября «Славия» дома примет «Барселону».
Лига чемпионов. Группа F
«Славия Пр» (Чехия) — «Боруссия Д» (Германия) — 0:2 (0:1)
Голы: Хакими, 35 (0:1). Хакими, 89 (0:2)«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Цоуфал, Говорка, Кудела, Боржил, Масопуст (Зелены, 76), Соучек, Шевчик, Станчу (Шкода, 83), Олайинка, Тецл (ван Бюрен, 59)«Боруссия Д» (Германия): Бюрки, Хакими (Загаду, 90), Хуммельс, Аканджи, Пищек, Санчо (Азар, 74), Дилэйни, Витсель, Брандт (Гетце, 90+2), Рафаэл Геррейру, РойсПредупреждения: Пищек, 22. Шевчик, 45. Говорка, 50