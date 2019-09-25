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    «Атлетико» одержал победу над «Мальоркой»

    «Мальорка» — «Атлетико»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Атлетико» в выездном матче шестого тура испанской Примеры обыграл «Мальорку» — 2:0.

    Жуан Феликс
    Жуан Феликс

    Счет на 26-й минуте открыл Диего Коста, головой замкнувший навесную передачу с фланга от Коке.

    На 64-й минуте победную точку поставил Жуан Феликс, которому помог отличиться рикошет от защитника, дезориентировавший вратаря «Мальорки».

    «Матрасники» доигрывали встречу вдесятером, поскольку на 78-й минуте Альваро Мората получил вторую желтую карточку.

    Примера. 6-й тур
    «Мальорка» — «Атлетико» — 0:2 (0:1)
    Голы: Диего Коста, 26 (0:1). Жуан Феликс, 64 (0:2)«Мальорка»: Рейна, Вальент, Агбеньеню, Кампос, Састре, Севилья, Кубо, Родригес, Баба (Пратс, 67), Джуниор (Трайковски, 62), Будимир (Алегрия, 67)«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Диего Коста (Мората, 69), Витоло (Корреа, 57), Жуан Феликс (Льоренте, 83)Предупреждения: Баба, 5. Будимир, 7. Савич, 13. Фелипе, 55. Мората, 77. Кампос, 77. Корреа, 86Удаление: Мората, 77

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает первое место (13 очков), а «Мальорка» — 17-е (4 очка).

    «Леганес» в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао — 1:1.

    На 59-й минуте Рауль Гарсия реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Спустя две минуты равновесие восстановил Оскар Арнаис.

    Примера. 6-й тур
    «Леганес» — «Атлетик» — 1:1 (0:0)
    Голы: Рауль Гарсия, 59 — с пенальти (0:1). Оскар Родригес, 61 (1:1)«Леганес»: Сориано, Омеруо, Бустинса, Наварро (Брэйтуэйт, 71), Родригес, Авазьем, Рубен Перес, Меса (Ресио, 85), Оскар Родригес, Каррильо (Арнаис, 71), Эн-Несири«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия, Эчеварриа, Дани Гарсия, Иньяки Уильямс (Кодро, 89), Кордоба (Икер Муниаин, 46), Ларрасабаль (Ибаи Гомес, 79)Предупреждение: Дани Гарсия, 75

    «Атлетик» занимает второе место в турнирной таблице (12 очков), а «Леганес» — 20-е (2 очка). 0

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