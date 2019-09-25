«Спартак» победил КАМАЗ в Кубке России благодаря дублю Понсе

Московскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

Гости открыли счет на 21-й минуте. Бакаев с левого края вырезал подачу в штрафную, Понсе выиграл борьбу и головой переправил мяч в ворота.

Спустя три минуты в ворота красно-белых был назначен пенальти Зобнин в собственной штрафной зацепил за ногу Давида Караева. Сам пострадавший с «точки» сравнял счет.

А на 75-й минуте Жиго отобрал мяч у Караева. Тут же прошла быстрая атака, Бакаев убежал по центру и покатил мяч в штрафную, а Понсе в касание пробил в нижний угол.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет против «Ростова».