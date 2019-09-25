«Спартак» победил КАМАЗ в Кубке России благодаря дублю Понсе

Фрагмент матча
«Спартак»
Гости открыли счет на 21-й минуте. Бакаев с левого края вырезал подачу в штрафную, Понсе выиграл борьбу и головой переправил мяч в ворота.
Спустя три минуты в ворота красно-белых был назначен пенальти Зобнин в собственной штрафной зацепил за ногу Давида Караева. Сам пострадавший с «точки» сравнял счет.
А на 75-й минуте Жиго отобрал мяч у Караева. Тут же прошла быстрая атака, Бакаев убежал по центру и покатил мяч в штрафную, а Понсе в касание пробил в нижний угол.
В 1/8 финала «Спартак» сыграет против «Ростова».
Кубок России. 1/16 финала
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Понсе, 21 (0:1). Караев, 24 — с пенальти (1:1). Понсе, 76 (1:2)«КАМАЗ» (Набережные Челны): Кобзев, Бочаров, Криворучко, Евсеев, Аюкин, Стефанович (Чушъялов, 61), Черный, Ушаков (Клонцак, 89), Кириллов (Никишин, 85), Воронин, Караев«Спартак» (Москва): Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Зобнин, Крал, Тил (Ананидзе, 90+1), Ларссон (Мельгарехо, 60), ПонсеПредупреждения: Стефанович, 13. Крал, 29. Жиго, 78. Зобнин, 87. Черный, 88