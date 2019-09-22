Хохлов: Если в ближайших турах мы не исправимся, уйду в отставку

Главный тренер московскогопрокомментировал ситуацию с его возможным уходом из команды. Напомним, что в 10 туре РПЛ клуб уступилсо счетом 2:3.

«Если в ближайших турах мы не справимся, то я объявлю о своей отставке. Сейчас "Динамо" находится на дне таблицы. Что ещё нужно сделать, чтобы я сказал, что у меня не получилось? Ничего не нужно делать, у меня действительно не получилось. Скоро всё узнаете. Подам ли в отставку? Вы узнаете», — заявил Хохлов корреспонденту «Чемпионата».

На данный момент «Динамо» не побеждает уже третий поединок кряду. До этого «динамики» провели две ничейных встречи с «Уфой» и «Крыльями Советов». В обоих случаях счет был 0:0. 0