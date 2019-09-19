Вальбуэна: Понимаем, что атмосфера в Белграде будет жаркой

Полузащитник «Олимпиакоса»прокомментировал результат домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с(2:2).

В следующем туре группы В «Олимпиакос» отправится в гости к «Црвене Звезде», а «Тоттенхэм» на своем поле примет «Баварию».

«Командам, приезжающим сюда в гости, выиграть сложно. "Караискакис" — это крепость. Мы берем это очко и продолжаем свой путь.

Каждая команда в нашей группе хочет пройти дальше, и мы знаем, что группа у нас сложная. Понимаем, что атмосфера в Белграде будет жаркой.

Добиться там хорошего результата сложно, но мы отправимся туда с тем же настроем и концентрацией», — приводит слова Вальбуэна пресс-служба УЕФА. 0