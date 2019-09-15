Цорн: Кононов не подал в отставку после поражения от «Урала»

Генеральный директорна встрече с болельщиками опроверг информацию том, что главный тренер командыподал в отставку после поражения от

«Нет, он не подал в отставку», — передает слова Цорна Sport24.

Также Цорн ответил на вопрос, почему руководство не увольняет Кононова:

«Все решения в клубе принимаются не одной персоной. У нас есть совет директоров, у нас есть главный акционер, который тоже участвует в собраниях, поэтому на этот вопрос мы не сможем ответить».

Напомним, в 9-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Уралу» на своем поле со счетом 1:2. Это поражение стало для «Спартака» четвертым в пяти матчах и третьим подряд на своем поле. 0