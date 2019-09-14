«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: счет матча 1:0, обзор гола

в матче пятого тура английской Премьер-лиги на «Олд Траффорд» с минимальным счетом одолел— 1:0 (1:0).

Автором единственного гола стал нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти на 8-й минуте.

«МЮ» с 8 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Лестера» столько же очков и пятая позиция.