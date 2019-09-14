«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: счет матча 1:0, обзор гола

«Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Лестер»
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Автором единственного гола стал нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти на 8-й минуте.
«МЮ» с 8 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Лестера» столько же очков и пятая позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 5-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер» — 1:0 (1:0)
Гол: Рэшфорд (пенальти), 8«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Ван-Биссака, Линделеф, Янг, Мактоминей, Перейра, Матич (Фред, 67), Джеймс (Туанзебе, 90+1), Мата (Чонг, 70), Рэшфорд«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Чилуэлл, Сеюнджю, Мэддисон, Чоудури (Перес, 57), Грэй (Барнс, 68), Ндиди, Тилеманс, ВардиПредупреждения: Мэддисон, 75; Джеймс, 84; Чилуэлл, 90+5