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    Франция крупно обыграла Андорру, Турция разгромила Молдавию

    Евро-2020 Сборная Турции Сборная Франции Футбол Франции Сборная Албании
    Сборная Франции одержала домашнюю победу над Андоррой (3:0)в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Н.

    Франция — Андорра
    Франция — Андорра

    Забитыми мячами отметились Кингсли Коман и Клеман Лангле, в середине первого тайма Антуан Гризманн не реализовал пенальти.

    В компенсированное время Виссам Бен-Йеддер забил третий мяч.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
    Франция — Андорра — 3:0 (1:0)
    Голы: Коман, 18 (1:0). Лангле, 52 (2:0). Бен Йеддер, 90+1 (3:0)Нереализованный пенальти: Гризманн, 28 (вратарь)Франция: Ллорис, Варан, Динь, Дюбуа, Лангле, Сиссоко, Толиссо, Иконе (Лемар, 63), Гризманн, Жиру (Бен Йеддер, 72), Коман (Фекир, 85)Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, Х.Рубио, Виейра (Морено, 86), К.Мартинес (Алаэс, 69), Ребес, Клементе (Х.Г.Рубио, 79)Предупреждение: Х.Рубио, 51

    В другом матче группы Турция в гостях с крупным счетом переиграла сборную Молдавии — 4:0.

    Дубль оформил форвард «Эвертона» Дженк Тосун, еще по голу забили хавбек «Фенербахче» Дениз Тюрюч и Юсуф Язиджи.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
    Молдавия — Турция — 0:4 (0:1)
    Голы: Дженк, 37 (0:1). Дениз Тюрюч, 57 (0:2). Дженк, 79 (0:3). Юсуф Языджи, 88 (0:4)Молдавия: Кошелев, Граур, Рябчук, Эфрос, Мудрак, Суворов (Разгонюк, 75), Чеботару, Ионицэ (Гечев, 81), Санду, Цуркан, Гынсарь (Чемыртан, 68)Турция: Гюнок, Каан Айхан, Зеки Челик, Мерих Демирал, Умут Мераш, Озан, Дениз Тюрюч, Ирфан Кахведжи (Юсуф Языджи, 80), Дукурхан Токез (Абдюлькадир Пармак, 87), Дженк, Кенан Караман (Хакан Чалханоглу, 70)

    Сборная Исландии на выезде уступила команде Албании со счетом 2:4.

    В составе победителей голы забили Кастриот Дермаку, Эльсеид Хюсай, Одисе Роши и Сокол Чикалеши.

    За исландцев отличились Гилфи Тор Сигурдссон и Колбейнн Сигторссон.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
    Албания — Исландия — 4:2 (1:0)
    Голы: Дермаку, 32 (1:0). Г.Сигурдссон, 47 (1:1). Хюсай, 52 (2:1). Сигтоурссон, 58 (2:2). Роши, 79 (3:2). Чикалеши, 83 (4:2)Албания: Стракоша, Хюсай (Абраши, 72), Джимсити (Весели, 66), Дермаку, Исмайли, Мемушай, Леньяни (Роши, 62), Гьясула, Баре, Чикалеши, МанайИсландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Херманнссон, Халльфредссон (Сигтоурссон, 56), Бьяднасон (Магнуссон, 71), Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Сигюрьенссон, БедварссонПредупреждения: Ауднасон, 37. Чикалеши, 56. Стракоша, 81. Роши, 85

    В следующем туре, который состоится 11 октября, Турция примет на своем поле Албанию, Исландия дома сыграет с Францией, а Андорра и Молдавия встретятся между собой.

    Положение в турнирной таблице группы H после 6 туров: Турция — 15 очков, Франция — 15, Исландия — 12, Албания — 9, Молдавия — 3, Андорра — 0. 0

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