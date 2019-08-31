Бруну Фернандеш перейдет в «Реал»

В своем интервью испанскому изданию Marca спортивный директорсообщил об очередном громком трансфере, который провел мадридский. С его слов стало ясно, что «мадридисты» заплатили за футболиста70 млн евро.

Изначально менеджера «фиалок» спросили о том, так обстоят дела с Рафиньей, которым так интересовались «фиолетовые». Праде ответил и вскользь зацепил тему с Бруну Фернандешом.

«Вероятно, теперь Рафинья нам недоступен. "Спортинг" уже продал Бруну Фернандеша в "Реал" за € 70 млн. Больше о продажах они не думают», — заявил Праде.

Изначально «Реал» планировал приобрести Поля Погба либо Кристиана Эриксена на позицию плеймейкера. Однако вследствие провала переговоров «галактикос» пришлось искать альтернативу и они ее, вероятно, нашли в лице Бруну Фернандеша. 0