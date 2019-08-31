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    Бруну Фернандеш перейдет в «Реал»

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    В своем интервью испанскому изданию Marca спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде сообщил об очередном громком трансфере, который провел мадридский «Реал». С его слов стало ясно, что «мадридисты» заплатили за футболиста Бруну Фернандеша 70 млн евро.

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    Изначально менеджера «фиалок» спросили о том, так обстоят дела с Рафиньей, которым так интересовались «фиолетовые». Праде ответил и вскользь зацепил тему с Бруну Фернандешом.

    «Вероятно, теперь Рафинья нам недоступен. "Спортинг" уже продал Бруну Фернандеша в "Реал" за € 70 млн. Больше о продажах они не думают», — заявил Праде.

    Изначально «Реал» планировал приобрести Поля Погба либо Кристиана Эриксена на позицию плеймейкера. Однако вследствие провала переговоров «галактикос» пришлось искать альтернативу и они ее, вероятно, нашли в лице Бруну Фернандеша. 0

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