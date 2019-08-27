Силкин: «Краснодару» нужно забить два быстрых мяча

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что у «Краснодара» есть шансы пройти «Олимпиакос» по сумме двух встреч.

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «быки» уступили на выезде 0:4.

«Честно говоря, еще после домашнего поражения от "Порту" (0:1) в предыдущем раунде не верилось, что "Краснодар" продолжит свой путь в Лиге чемпионов.

А уж после 0:4 от "Олимпиакоса" надежды еще меньше. Хотя возможно все. Кубанцам нужно забить два быстрых мяча. Тогда их шансы на итоговый успех значительно повысятся.

Уверен, они будут максимально мотивированы на грядущую встречу и постараются сотворить сенсацию», — приводят слова Силкина «Известия».

Матч пройдет 27 августа. Начало — в 22.00 по московскому времени. 0