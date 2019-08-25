ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РПЛ. «Локо» поделил очки с «Краснодаром», «Зенит» уступил «Уфе», ЦСКА разгромил «Ахмат»
  • 21:19
    • «Ростов» дома обыграл «Рубин»
  • 20:58
    • «Спартак» вырвал волевую победу у «Крыльев Советов»
  • 17:56
    • Дубль Агуэро принес «МанСити» победу над «Борнмутом»
  • 21:55
    • «Атлетико» обыграл «Леганес» благодаря голу Витоло
  • 21:35
    • Гол Бекао принёс «Удинезе» победу над «Миланом»
    Все новости спорта

    Карпин: На душе отходняк — после такого-то матча

    Ростов Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «На душе отходняк — после такого-то матча. Но лучше такие матчи, чем если у твоих ворот создают столько моментов. Хотелось бы конечно, чтобы реализовывали лучше, но лучше так, чем без моментов.

    Проблема в реализации. Как ее решать? Ну посмотрите в следующих играх, как. Может не 30 ударов будем наносить, как сегодня, а 50.

    Игра Бабурина — уверенно, нормально. У него не так много работы было, но от него исходила уверенность, а команде это передается.

    Бабурин много играет ногами? В современном футболе все должны так играть. Вон Дюпин чуть не в центр поля выходил. Расстояние от защитников до вратаря не должно быть пятьдесят метров.

    "Рубин" почти ничего не создал, но забил. Сюрреализм какой-то... гол даже не после момента, а просто после проигранного единоборства.

    Конечно, игра с таким высоким прессингом чревата. Образуется разреженное пространство, которым могут воспользоваться соперники.

    Но в целом — надо поздравить ребят и поздравить болельщиков. Сегодня я горжусь командой, выполнили все, что я хотел, кроме попаданий в створ», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шомуродов снова на высоте. «Ростов» метит на самые высокие позиции
  • 13/08/2019 в 12:57
    •
  • Прогноз
  • «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
  • 2.15
  • Завтра в 05:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покончит ли с победной серией «Лос-Анджелеса» «Гэлэкси»?
  • «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Спартак-2» и «Ротор» сыграют результативно
  • «Спартак-2» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Станет ли «Урал» вернуться на прежний путь побед?
  • «Урал» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» — «Арсенал» Футбол На другом уровне. «Арсенал» старался, но на «Энфилде» этого недостаточноПропасть между «Ливерпулем» и «Арсеналом» сократилась, но все еще велика 14:100
  • 18:25
    • ЦСКА разгромил «Ахмат»
  • 18:02
    • Футболисты «Монако» с Головиным в составе сыграли вничью с «Нимом»
  • 17:09
    • СМИ: Сычев возобновит карьеру в Армении
    «Челси» Футбол АПЛ. «Челси» одолел «Норвич», «МЮ» проиграл «Кристал Пэласу», «Ливерпуль» победил «Арсенал»Подробности матчей 3-го тура английской Премьер-лиги 20:360
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» еще один разгром середняка?
  • 4.21
    •
  • 23:01
    • Карпин: На душе отходняк — после такого-то матча
  • 22:53
    • Божович: Думаю, что «Крылья» заслужили одно очко
  • 22:38
    • Кононов: Рады победе над хорошей и организованной командой
    «Севилья» Футбол Примера. «Севилья» одолела «Гранаду», «Реал» сыграл вничью с «Вальядолидом», «Бетис» в гостях у «Барсы»Результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании 20:160
  • 16:23
    • «Лейпциг» продлил контракт с форвардом сборной Германии
  • 13:22
    • Скомина рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос» в ответном матче
  • 13:10
    • Экс-игрок «Барселоны» отклонил предложения «Краснодара» и «Спартака»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие