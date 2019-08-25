Карпин: На душе отходняк — после такого-то матча

Главный тренер «Ростова»прокомментировал победу в матче 7-го тура РПЛ с(2:1).

«На душе отходняк — после такого-то матча. Но лучше такие матчи, чем если у твоих ворот создают столько моментов. Хотелось бы конечно, чтобы реализовывали лучше, но лучше так, чем без моментов.

Проблема в реализации. Как ее решать? Ну посмотрите в следующих играх, как. Может не 30 ударов будем наносить, как сегодня, а 50.

Игра Бабурина — уверенно, нормально. У него не так много работы было, но от него исходила уверенность, а команде это передается.

Бабурин много играет ногами? В современном футболе все должны так играть. Вон Дюпин чуть не в центр поля выходил. Расстояние от защитников до вратаря не должно быть пятьдесят метров.

"Рубин" почти ничего не создал, но забил. Сюрреализм какой-то... гол даже не после момента, а просто после проигранного единоборства.

Конечно, игра с таким высоким прессингом чревата. Образуется разреженное пространство, которым могут воспользоваться соперники.

Но в целом — надо поздравить ребят и поздравить болельщиков. Сегодня я горжусь командой, выполнили все, что я хотел, кроме попаданий в створ», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс». 0