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    «Локо» сыграл вничью с «Краснодаром» и возглавил таблицу РПЛ

    «Краснодар» — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 4-й минуте открыл «Локомотив» благодаря грубейшей ошибке Сафонова. Крыховяк беспрепятственно дошёл до штрафной и несильно пробил низом, мяч прошёл под руками голкипера и закатился в сетку ворот «Краснодара».

    Счет сравнялся на 42-й минуте. Вандерсон собрал на себя двух соперников и сделал передачу в штрафную, Стоцкий аккуратно навесил на дальнюю штангу, а Магомед-Шапи Сулейманов выскочил из-за спин защитников и головой вогнал мяч в сетку.

    «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 14 очков и обогнали «Зенит».

    За счет дополнительных параметров краснодарцы занимают первое место в таблице РПЛ, железнодорожники — второе, петербуржцы — третье.

    В следующем туре «быки» сыграют с «Уралом» на выезде, а «Локомотив» примет дома «Ростов».

    РПЛ. 7-й тур
    «Краснодар» — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (1:1)
    Голы: Крыховяк, 5 (0:1). Сулейманов, 42 (1:1)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Фьолусон, Спаич, Стоцкий, Сулейманов, Вилена (Камболов, 71), Олссон, Уткин (Намли, 68), Вандерсон Масиэл, И.Игнатьев (Берг, 76)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Хеведес, Идову, Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Ант.Миранчук (Ал.Миранчук, 72), Смолов (Джорджевич, 84)Предупреждения: Живоглядов, 38. Вилена, 46. Жемалетдинов, 55. Вандерсон Масиэл, 56. Идову, 83
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