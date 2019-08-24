«Краснодар» — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 4-й минуте открыл «Локомотив» благодаря грубейшей ошибке Сафонова. Крыховяк беспрепятственно дошёл до штрафной и несильно пробил низом, мяч прошёл под руками голкипера и закатился в сетку ворот «Краснодара».

Счет сравнялся на 42-й минуте. Вандерсон собрал на себя двух соперников и сделал передачу в штрафную, Стоцкий аккуратно навесил на дальнюю штангу, а Магомед-Шапи Сулейманов выскочил из-за спин защитников и головой вогнал мяч в сетку.

«Краснодар» и «Локомотив» набрали по 14 очков и обогнали «Зенит».

За счет дополнительных параметров краснодарцы занимают первое место в таблице РПЛ, железнодорожники — второе, петербуржцы — третье.

В следующем туре «быки» сыграют с «Уралом» на выезде, а «Локомотив» примет дома «Ростов».