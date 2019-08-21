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    Борис Игнатьев: «Порту» более серьезный соперник, чем «Олимпиакос»

    Лига чемпионов Краснодар Порту Олимпиакос Календарь Лиги чемпионов
    Издание «Известия» опубликовали интервью бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист оценил следующего соперника «Краснодара» в Лиге чемпионов.

    Фрагмент матча «Порту» — «Краснодар»
    Фрагмент матча «Порту» — «Краснодар»

    «"Краснодар" избаловал нас в предыдущем этапе квалификации…Считаю, что и на этой стадии для команды нет ничего невозможного. Предыдущий соперник "быков" был гораздо более серьезным и опасным, чем "Олимпиакос" », — заявил Игнатьев.

    В прошлом раунде квалификации Лиги чемпионов 'Краснодар' противостоял 'Порту'. Дома 'быки' уступили со счетом 0:1, а в Португалии команда сумела одержать победу со счетом 2:3. Таким образом, 'краснодарцы' прошли дальше благодаря большему количеству выездных голов.

    Сегодня 'Краснодар' проведет матч в Греции с пирейским 'Олимпиакосом'. Начало в 22:00 по мск. 0

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