Борис Игнатьев: «Порту» более серьезный соперник, чем «Олимпиакос»

Издание «Известия» опубликовали интервью бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист оценил следующего соперникав Лиге чемпионов.

«"Краснодар" избаловал нас в предыдущем этапе квалификации…Считаю, что и на этой стадии для команды нет ничего невозможного. Предыдущий соперник "быков" был гораздо более серьезным и опасным, чем "Олимпиакос" », — заявил Игнатьев.

В прошлом раунде квалификации Лиги чемпионов 'Краснодар' противостоял 'Порту'. Дома 'быки' уступили со счетом 0:1, а в Португалии команда сумела одержать победу со счетом 2:3. Таким образом, 'краснодарцы' прошли дальше благодаря большему количеству выездных голов.

Сегодня 'Краснодар' проведет матч в Греции с пирейским 'Олимпиакосом'. Начало в 22:00 по мск. 0