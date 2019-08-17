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    Дзюба: Такое судейство — это позор. Судья — герой матча

    Зенит Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Зенит» с 7-й минуты играл в большинстве после удаления с поля защитника грозненцев Ризвана Уциева.

    «Мы не смогли взломать оборону, но, мне кажется, минут 30 не доиграли — начали валяться.

    читаю, что в этом матче главная звезда — это судья. Просто безобразие. Удалил ты игрока по делу — чего ты испугался?

    Начинает все свистеть в другую сторону! Все фолы. Чистый гол мы забили, говорят. Как это возможно — на одном матче у нас есть VAR, на другом — нет. Как это вообще понять?

    Считаю, что Матюнин — просто герой матча. Это что такое вообще было? Будем опять Егорова слушать сейчас, что он скажет?

    Очередное "Ну вот, у нас…"? У нас чемпионат стартовал, все играют хорошо. Кроме судей. Им уже прибавлять надо, мне кажется, если честно.

    Фолы, лежит, это трактуют так, здесь желтая, здесь не желтая, чистая красная — у него какие-то сомнения.

    Что это такое вообще? Я считаю, что это позор. Такое судейство — это позор. Мы сами еще виноваты, что не вскрыли, разговоров нет.

    Но когда игроки валяются по 15 минут, когда вратарь выбивает по 20 минут — он даже желтую ему не показал… Матюнин, я думаю, лучший игрок матча. Сейчас Егорова послушаем…», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

    Напомним, по итогам этой встречи команда Сергея Семака по-прежнему лидирует в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. У грозненского клуба в копилке 7 очков и 10-я строчка. 0

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