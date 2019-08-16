Неймар согласен на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Бразильский вингерготов пойти на уменьшение заработной платы ради итого, чтобы вернуться в. По данным BBC, футболист готов лишится 15 млн евро, лишь бы оказаться в составе «блауграна».

«Футболист с радостью готов снизить планку своей зарплаты с € 38 млн до 23 € млн. Это интересная ситуация. "Барселона" знает, что им нужно изо всех сил вернуть Неймара.

Лионель Месси, Жерар Пике и Луис Суарес хотят его возвращения, а у президента Жозепа Марии Бартомео есть ещё два года на посту, и он хочет оставить большое наследие после себя. Можете ли вы представить всех этих игроков, которые были упомянуты, и Неймара?» — сообщает британская служба новостей.

Пока что судьба бразильца непонятна. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» взял кредит для покупки нападающего. Агент форварда ПСЖ даже связывался с представителями «сливочных» по поводу возможного перехода. 0