«Рейнджерс» арендовал хавбека «Лестера»

Шотландскийофициально объявил о переходе изполузащитника

Валлиец будет выступать за команду из Глазго на правах аренды, срок которой рассчитан на сезон-2019/20.

Кинг дебютировал за «Лестер» в 2007 году и с тех пор провел в составе «лис» 378 матчей, в которых забил 62 мяча.

Вместе с «Лестером» в 2016 году Кинг выиграл английскую Премьер-лигу. Во второй половине сезона-2017/18 Энди выступал на правах аренды за «Суонси», а последние полгода провел в аренде в «Дерби Каунти».

За сборную Уэльса Кинг сыграл 50 матчей (2 гола). Был участником чемпионата Европы — 2016, на котором валлийская команда дошла до полуфинала.

🆕 #RangersFC are today delighted to confirm @AndyKingy Andy King has joined the club on a season loan.