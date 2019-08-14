ЧФР выбил «Селтик» из Лиги чемпионов

Румынскийна выезде победил шотландский(4:3) в ответном матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов.

В составе шотландцев забитыми мячами отметились Джеймс Форрест, Одсонн Эдуар и Райан Кристи.

Гости ответили дублем Биллел Омрани, а также точным ударам Чиприана Дяка и Джордже Цукудяна.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первая игра завершилась вничью — 1:1.По сумме двух матчей «Селтик» уступил. В четвертом раунде румынский клуб сыграет с чешской «Славией».

«Селтик» в Лиге Европы встретится либо с «Шерифом», либо с АИК.

Лига чемпионов . 3-й отборочный раунд. Ответный матч «Селтик» (Шотландия) — «ЧФР» (Румыния) — 3:4 (0:1) Голы: Дяк, 27 (0:1). Форрест, 51 (1:1). Эдуар, 61 (2:1). Омрани, 74 — с пенальти (2:2). Кристи, 76 (3:2). Омрани, 80 (3:3). Цукудян, 90+7 (3:4)«Селтик»: Бэйн, Шимунович, Эльхамед, Айер, Браун (Байо, 88), Форрест, Макгрегор, Нтшам (Гриффитс, 83), Кристи, Эдуар, Джонстон (Морган, 75)«ЧФР»: Арлаускис, Винисиус, Камора, Сушич, Буркэ, Дяк, Джокович, Бордеяну, Аурелиу (Пэун, 78), Рондон (Цукудян, 46), Омрани (Мурешан, 84)Предупреждения: Рондон, 40. Эльхамед, 41. Дяк, 63. Арлаускис, 88

В другом матче датский «Копенгаген» на своем поле уступил «Црвене Звезде» — 1:1 (6:7 по пенальти).

У хозяев отличился бывший футболист «Локомотива» Даме Н’Дойе (45). В составе гостей гол на счету Ричмонда Боакье (17).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Отметим, что в начале второго тайма красную карточку получил защитник сербской команды Неманья Милунович.

Первый матч завершился со счетом 1:1, игра перешла в экстра-таймы, где счет не изменился. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Црвены Звезды».

Соперником сербской команды в следующей стадии Лиги чемпионов станет швейцарский «Янг Бойз».