ЧФР выбил «Селтик» из Лиги чемпионов

Румынский ЧФР
на выезде победил шотландский «Селтик»
(4:3) в ответном матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов.
В составе шотландцев забитыми мячами отметились Джеймс Форрест, Одсонн Эдуар и Райан Кристи.
Гости ответили дублем Биллел Омрани, а также точным ударам Чиприана Дяка и Джордже Цукудяна.
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Первая игра завершилась вничью — 1:1.По сумме двух матчей «Селтик» уступил. В четвертом раунде румынский клуб сыграет с чешской «Славией».
«Селтик» в Лиге Европы встретится либо с «Шерифом», либо с АИК.
Лига чемпионов . 3-й отборочный раунд. Ответный матч
«Селтик» (Шотландия) — «ЧФР» (Румыния) — 3:4 (0:1)
Голы: Дяк, 27 (0:1). Форрест, 51 (1:1). Эдуар, 61 (2:1). Омрани, 74 — с пенальти (2:2). Кристи, 76 (3:2). Омрани, 80 (3:3). Цукудян, 90+7 (3:4)«Селтик»: Бэйн, Шимунович, Эльхамед, Айер, Браун (Байо, 88), Форрест, Макгрегор, Нтшам (Гриффитс, 83), Кристи, Эдуар, Джонстон (Морган, 75)«ЧФР»: Арлаускис, Винисиус, Камора, Сушич, Буркэ, Дяк, Джокович, Бордеяну, Аурелиу (Пэун, 78), Рондон (Цукудян, 46), Омрани (Мурешан, 84)Предупреждения: Рондон, 40. Эльхамед, 41. Дяк, 63. Арлаускис, 88
В другом матче датский «Копенгаген» на своем поле уступил «Црвене Звезде» — 1:1 (6:7 по пенальти).
У хозяев отличился бывший футболист «Локомотива» Даме Н’Дойе (45). В составе гостей гол на счету Ричмонда Боакье (17).
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Отметим, что в начале второго тайма красную карточку получил защитник сербской команды Неманья Милунович.
Первый матч завершился со счетом 1:1, игра перешла в экстра-таймы, где счет не изменился. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Црвены Звезды».
Соперником сербской команды в следующей стадии Лиги чемпионов станет швейцарский «Янг Бойз».
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Лига чемпионов . 3-й отборочный раунд. Ответный матч
«Копенгаген» (Дания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 6:7
Голы: Боаки, 17 (0:1). Ндой, 45 (1:1)«Копенгаген»: Грютебуст, Бенгтссон, Варела (Бартолец, 81), Папаяннопулос, Нельссон, Зека, Стаге (Фальк, 60. Сотириу, 120), Ндой, Фишер, Хольсе (Биель, 74), Винн«Црвена Звезда»: Борьян, Родич (Жандер, 46), Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Каньяс (Панков, 58), Иванич, Йованчич, Боаки (Симич, 81), Вуканович (Евтович, 91)Предупреждения: Милунович, 6. Ндой, 27. Борьян, 27. Йованчич, 38. Боаки, 50. Варела, 71. Биель, 89. Иванич, 108. Марин, 110Удаления: Милунович, 54. Биель, 112