Вратарь «Ливерпуля» пропустит матч за Суперкубок УЕФА

Вратарь «Ливерпуля»не примет участия в матче за Суперкубок УЕФА против лондонского «Челси».

Об этом рассказал главный тренер «красных» Юрген Клопп на пресс-конференции после встречи первого тура АПЛ против «Норвича» (4:1).

Бразилец получил травму икроножной мышцы на 38-й минуте и покинул поле при помощи медицинского персонала.

«Конечно, это очень неприятно для нас, но нужно оценить степень серьезности травмы. Он не смог продолжить игру, это плохой знак.

В матче за Суперкубок он не сыграет, я уже точно могу об этом заявить», — цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

Матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси» пройдет в Стамбуле 14 августа. 0