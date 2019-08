«МЮ» объявил о трансфере Магуайра

на своем официальном сайте объявил о переходе защитникаиз

26-летний англичанин заключил с «красными дьяволами» 6-летний контракт, включающий в себя опцию продления.

По информации британских СМИ, сумма трансфера составляет от 80 до 85 миллионов фунтов и может увеличиться до 90 миллионов фунтов за счет бонусов.

Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов в начале 2018 года.

В сезоне-2018/19 26-летний Магуайр провел за «Лестер» 32 матча и забил три гола. В его активе также 20 матчей за национальную сборную.

We have an important announcement to make...

Welcome, @HarryMaguire93 👋 #MUFC