ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола«Ман Сити» и «Ливерпуль» — космос АПЛ. Впереди эпический сезон
  • 14:30
    • Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020. Онлайн
  • 13:00
    • Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов 2019/2020. Онлайн
  • 14:43
    • «МЮ» объявил о трансфере Магуайра
  • 14:08
    • Российские кикбоксерши утонули в Крыму
  • 13:20
    • «Краснодар» узнал своего потенциального соперника в плей-офф раунде ЛЧ
    Все новости спорта

    «МЮ» объявил о трансфере Магуайра

    Трансферы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Лестер Сити
    «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Гарри Магуайра из «Лестер Сити».

    Гарри Магуайр
    Гарри Магуайр

    26-летний англичанин заключил с «красными дьяволами» 6-летний контракт, включающий в себя опцию продления.

    По информации британских СМИ, сумма трансфера составляет от 80 до 85 миллионов фунтов и может увеличиться до 90 миллионов фунтов за счет бонусов.

    Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов в начале 2018 года.

    В сезоне-2018/19 26-летний Магуайр провел за «Лестер» 32 матча и забил три гола. В его активе также 20 матчей за национальную сборную.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ла Лига или АПЛ: кто потратит больше денег этим летом?
  • 02/08/2019 в 16:16
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Оренбург»
  • 2.01
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ахмат» неудачную серию в РПЛ?
  • «Ахмат» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Воспользуется ли «Хаддерсфилд» опытом выступлений в АПЛ?
  • «Хаддерсфилд» — «Дерби Каунти». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Кто будет сильнее в Кавказском дерби?
  • «Арарат-Армения» — «Сабуртало». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Ярослав Ракицкий Футбол РПЛ. Ничья в московском дерби, ЦСКА обыграл «Рубин», «Зенит» и «Краснодар» обменялись голамиОбзор матчей четвертого тура чемпионата России 01:100
  • 11:27
    • «Порту» подписал игрока сборной Колумбии
  • 11:14
    • Женская гандбольная сборная России осталась без главного тренера
  • 10:13
    • «МЮ» отказался от обмена Погба на Хамеса
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Гвардиола против Клоппа. Новое великое противостояние?Сезон в Англии откроется матчем между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» Вчера в 14:320
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Оренбург» набрать первые очки в сезоне?
  • 3.84
    •
  • 14:25
    • Месси из-за травмы пропустит предсезонный тур «Барселоны» по США
  • 13:53
    • «Оренбург» подписал израильского защитника
  • 13:36
    • Матч «Тун» — «Спартак» обслужит босниец
    Малком Футбол Малком дебютировал без блеска. «Зенит» потерял первые очки в РПЛРеакция СМИ на ничью в матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» Вчера в 09:270
  • 09:58
    • Медведев стал седьмым в чемпионской гонке АТР
  • 09:43
    • Дида стал тренером «Милана»
  • 09:13
    • СМИ: «Динамо» отказалось от подписания Габигола
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие