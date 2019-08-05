«МЮ» объявил о трансфере Магуайра

Гарри Магуайр
globallookpress.com
26-летний англичанин заключил с «красными дьяволами» 6-летний контракт, включающий в себя опцию продления.
По информации британских СМИ, сумма трансфера составляет от 80 до 85 миллионов фунтов и может увеличиться до 90 миллионов фунтов за счет бонусов.
Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов в начале 2018 года.
В сезоне-2018/19 26-летний Магуайр провел за «Лестер» 32 матча и забил три гола. В его активе также 20 матчей за национальную сборную.
We have an important announcement to make...— Manchester United (@ManUtd) 5 август 2019 г.
Welcome, @HarryMaguire93 👋 #MUFC