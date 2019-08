на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим голкипером

Сроки соглашения с 32-летним испанцем не уточняются.

Вратарь перешел в стан мерсисайдцев на правах свободного агента. Испанец займет место Симона Миньоле, который сегодня был продан в «Брюгге».

В прошлом сезоне он провел пять матчей в составе «Вест Хэма» и пропустил восемь голов. Портал transfermarkt.de оценивает Адриана в 3,5 миллиона евро.

Welcome to the Reds, Adrian! 🔴🔴🔴 #LFC pic.twitter.com/bAc2UNtTKI