Соболев — лучший игрок июля, Карпин — лучший тренер

выбрали лучшего игрока и тренера прошедшего месяца. Эти звания получили, сообщает « Матч ТВ ».

В списке номинантов на звание лучшего игрока месяца также были Артем Дзюба, Эльдор Шумородов, Юрий Дюпин и Алексей Ионов. Соболев сумел завоевать симпатии РПЛ и болельщиков. Напомним, что футболист за 3 тура забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

В категории «лучший тренер месяца» кроме Валерия Карпина участвовали Эдуардо Докампо, Сергей Семак, Сергей Матвеев и Дмитрий Парфенов. Стоит отметить, что Карпина выбрали в РПЛ, однако, по мнению болельщиков, награда должна была достаться наставнику «Зенита» Семаку.

Помимо этого РПЛ назвала автора лучшего гола, забитого в июле. Здесь лучшим снова стал Александр Соболев. Речь идет о его мяче в игре против «Арсенала» во втором туре. 0