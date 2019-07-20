«Рубин» опроверг перенос игры с «Ахматом» в Нижний Новгород

проведет первый домашний матч сезона сна стадионе «Центральный» в Казани.

«Все нормально, матч пройдет на стадионе "Центральный". Сейчас есть некоторые рабочие моменты, которые будут решаться в плановом режиме», — приводит слова пресс-службы казанского клуба ТАСС.

Ранее появилась информация, согласно которой из-за того, что основной стадион «Рубина» «Казань Арена» будет задействован при проведении церемонии открытия и закрытия чемпионата World Skills, матч могут перенести в Нижний Новгород.

Матч третьего тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» состоится 29 июля, начало — в 20:00 по мск. 0