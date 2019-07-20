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    «Рубин» опроверг перенос игры с «Ахматом» в Нижний Новгород

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    «Рубин» проведет первый домашний матч сезона с «Ахматом» на стадионе «Центральный» в Казани.

    «Рубин» опроверг перенос игры с «Ахматом» в Нижний Новгород
    «Рубин» опроверг перенос игры с «Ахматом» в Нижний Новгород

    «Все нормально, матч пройдет на стадионе "Центральный". Сейчас есть некоторые рабочие моменты, которые будут решаться в плановом режиме», — приводит слова пресс-службы казанского клуба ТАСС.

    Ранее появилась информация, согласно которой из-за того, что основной стадион «Рубина» «Казань Арена» будет задействован при проведении церемонии открытия и закрытия чемпионата World Skills, матч могут перенести в Нижний Новгород.

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