ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Багдад БунеджаСенегал — Алжир. Пять выводов после финала Кубка Африки
  • 21:01
    • ЦСКА добыл первую победу в новом сезоне РПЛ
  • 20:48
    • Абидаль: У «Барселоны» не было предварительного соглашения с Гризманном
  • 20:45
    • «Ростов» — «Спартак»: Понсе и Еременко — в старте
  • 19:57
    • «Тоттенхэм» предложил Эриксена «Атлетико»
  • 18:27
    • Тульский «Арсенал» удержал победу над «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    ЦСКА добыл первую победу в новом сезоне РПЛ

    ЦСКА — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

    ЦСКА Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    ЦСКА в домашнем матче второго тура чемпионата России обыграл «Оренбург» (2:1).

    Команды забили три гола за 10 минут
    Команды забили три гола за 10 минут

    Автором первого мяча стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отличившийся на 30-й минуте после передачи хавбека Ильзата Ахметова.

    Спустя восемь минут преимущество «армейцев» увеличил полузащитник Арнор Сигурдссон после передачи Федора Чалова. До перерыва хавбек «Оренбурга» Никита Маляров сократил разницу в счете.

    Все три гола команды забили за 10 минут первого тайма.

    В третьем туре Премьер-лиги ЦСКА на своем поле сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» дома встретится с «Зенитом». Обе игры пройдут 28 июля.

    РПЛ. 2-й тур
    ЦСКА — «Оренбург» — 2:1 (2:1)
    Голы: Влашич, 30 (1:0). Сигурдссон, 38 (2:0). Маляров, 40 (2:1)ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Васин, Дивеев, Обляков, Влашич, Ахметов, Сигурдссон (Бийол, 87), Бистрович, Чалов«Оренбург»: Довбня, Малых, Шахов, Сиваков, Козлов, Терехов, Рикарду Алвеш (Чуканов, 83), Мишкич, Аюпов (Афонин, 75), Маляров (Фамейе, 78), ДеспотовичПредупреждения: Шахов, 53. Аюпов, 72. Акинфеев, 72. Терехов, 80. Сигурдссон, 80. Ахметов, 87
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Синдром второго сезона. Беспомощный ЦСКА провалился в Самаре
  • 15/07/2019 в 00:38
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Спартак»
  • 1.60
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Проводит ли «Ростов» Гацкана победой над «Спартаком»?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Гвадалахара» добиться положительного результата?
  • «Бенфика» — «Гвадалахара Чивас». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Арсенал» и «Фиорентина» сыграют в результативный футбол?
  • «Арсенал» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маттейс де Лигт Футбол Идеальная пара. Походит ли де Лигт «Ювентусу»?Защитник официально перешел из «Аякса» в «старую синьору» за 67,5 миллиона фунтов стерлингов Вчера в 15:560
  • 17:10
    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер»
  • 14:32
    • «Атлетико» рассматривает кандидатуру Эриксена
  • 14:19
    • «Рубин» огласил детали трансфера Кьяртанссона
    Месут Озил Футбол Вымирающий вид. Пример Озила подтверждает, что плеймейкеры устарелиРассуждаем о кризисе креативных атакующих полузащитников в европейских чемпионатах 18/07/2019 в 20:410
  • Экспресс дня

  • Одержит ли ЦСКА первую победу в РПЛ-2019/20?
  • 2.97
    •
  • 21:59
    • Федотов: Рассчитывать на благодушие ЦСКА не приходилось
  • 21:51
    • Сигурдссон: Я, Влашич и Чалов продемонстрировали высокий класс
  • 21:38
    • Кононов: В «Спартаке» идет определенная перестройка состава
    Криштиану Роналду Футбол Новые «галактикос». Аньелли строит звездный «Ювентус»Туринский клуб начал стабильно подписывать дорогостоящих звезд 18/07/2019 в 18:070
  • 13:30
    • Неймар не полетел с ПСЖ в Германию
  • 12:18
    • Боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа
  • 21:25
    • «Нефтехимик» обыграл «Армавир», «Чайка» победила «Балтику»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие