ЦСКА — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче второго тура чемпионата России обыграл(2:1).

Команды забили три гола за 10 минут twitter.com/pfc_cska LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Автором первого мяча стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отличившийся на 30-й минуте после передачи хавбека Ильзата Ахметова.

Спустя восемь минут преимущество «армейцев» увеличил полузащитник Арнор Сигурдссон после передачи Федора Чалова. До перерыва хавбек «Оренбурга» Никита Маляров сократил разницу в счете.

Все три гола команды забили за 10 минут первого тайма.

В третьем туре Премьер-лиги ЦСКА на своем поле сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» дома встретится с «Зенитом». Обе игры пройдут 28 июля.