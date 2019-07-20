ЦСКА — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

Команды забили три гола за 10 минут
twitter.com/pfc_cska
Автором первого мяча стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отличившийся на 30-й минуте после передачи хавбека Ильзата Ахметова.
Спустя восемь минут преимущество «армейцев» увеличил полузащитник Арнор Сигурдссон после передачи Федора Чалова. До перерыва хавбек «Оренбурга» Никита Маляров сократил разницу в счете.
Все три гола команды забили за 10 минут первого тайма.
В третьем туре Премьер-лиги ЦСКА на своем поле сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» дома встретится с «Зенитом». Обе игры пройдут 28 июля.
РПЛ. 2-й тур
ЦСКА — «Оренбург» — 2:1 (2:1)
Голы: Влашич, 30 (1:0). Сигурдссон, 38 (2:0). Маляров, 40 (2:1)ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Васин, Дивеев, Обляков, Влашич, Ахметов, Сигурдссон (Бийол, 87), Бистрович, Чалов«Оренбург»: Довбня, Малых, Шахов, Сиваков, Козлов, Терехов, Рикарду Алвеш (Чуканов, 83), Мишкич, Аюпов (Афонин, 75), Маляров (Фамейе, 78), ДеспотовичПредупреждения: Шахов, 53. Аюпов, 72. Акинфеев, 72. Терехов, 80. Сигурдссон, 80. Ахметов, 87