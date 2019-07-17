«Челси» представил выездную форму с цветами флага России

Новая выездная форма «Челси»
«Челси»
В прошлом сезоне «Челси» Романа Абрамовича выступал на выезде в желтой форме с синими полосками. Также стоит отметить, что в новом сезоне официальным спонсором команды по-прежнему останется компания Nike.
Напомним, что «аристократы» стали третьей командой АПЛ и поэтому они будут выступать в Лиге чемпионов. Для нового тренера Фрэнка Лэмпарда это отличная возможность проявить себя в бывшем клубе, причем в новом амплуа.
Inspired by Mod culture, which thrived in 1960s south-west London, our 2019/20 Nike away kit is here! 🔥— Chelsea FC (@ChelseaFC) 17 июля 2019 г.
It's a sharp look. It’s a Chelsea thing.
Get yours: https://t.co/Wls7Ga23Xc pic.twitter.com/GBmhhanXc8