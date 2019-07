«Челси» представил выездную форму с цветами флага России

Лондонскийпоказал выездную форму на сезон 2019/2020. На рукавах и воротниках футболок имеются цвета флага России. Фото представлены на официальной странице клуба в Twitter.

В прошлом сезоне «Челси» Романа Абрамовича выступал на выезде в желтой форме с синими полосками. Также стоит отметить, что в новом сезоне официальным спонсором команды по-прежнему останется компания Nike.

Напомним, что «аристократы» стали третьей командой АПЛ и поэтому они будут выступать в Лиге чемпионов. Для нового тренера Фрэнка Лэмпарда это отличная возможность проявить себя в бывшем клубе, причем в новом амплуа.

Inspired by Mod culture, which thrived in 1960s south-west London, our 2019/20 Nike away kit is here! 🔥

It's a sharp look. It’s a Chelsea thing.

Get yours: https://t.co/Wls7Ga23Xc pic.twitter.com/GBmhhanXc8