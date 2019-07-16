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    Полоз рассказал о шоке от арбитра на матче со «Спартаком»

    Сочи Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Форвард «Сочи» Дмитрий Полоз высказался о судействе Владимира Москалева в матче РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    Дмитрий Полоз
    Дмитрий Полоз

    «В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Маргасове фолят и рефери не спешит раздавать очевидные желтые карточки, мне это непонятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре.

    Плюс судья во время матча все время бегал и кричал нашей команде: "Это вам Премьер-лига, а не ФНЛ". Просто смешно. На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен.

    У нас было всего одно тактическое занятие до этого матча. Исходя из этого, думаю, у "Сочи" хорошее будущее и потенциал. Хочу поблагодарить всех ребят за ту самоотдачу и желание, которые они показали на поле. Очень горд за команду.

    Вижу, что у нас хорошие перспективы. После таких матчей будем еще с большей энергией выходить на поле и доказывать, что можем на что-то претендовать», — приводят слова Полоза «Известия». 0

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