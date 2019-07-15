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    Миранчук: Жалко не дожали «Рубин», не додавили

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал ничью с «Рубином» (1:1) в матче 1-го туре чемпионата России.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    В первом тайме Антон Миранчук не реализовал пенальти, а во втором Алексей открыл счет ударом со стандарта.

    «Хорошая позиция, тем более мы отрабатываем штрафные. Там не было смысла делать подачу. Попал — исполнил, забил.

    Мы пропустили гол после навеса с фланга, всех пролетел, и Хвича замкнул. На противоходе Гилю поймал. Ничего страшного, бывает. Жалко не дожали, не додавили. Ну ничего, начало положено.

    В первом тайме у брата был момент с пенальти, и другой момент был. Жалко, не забили, так было бы полегче играть, "Рубин" бы раскрылся. Дальше будем работать просто.

    Незабитый пенальти? Все профессионалы, все прекрасно понимают. Ничего страшного, думаю, Антон спокойно справился с этим», — сказал Миранчук в эфире канала «Матч ТВ». 0

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